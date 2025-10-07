Kiryat Arba : un soldat tué par un tir accidentel d’un policier des gardes-frontières

Un drame s’est produit mardi à Kiryat Arba, en Judée-Samarie, lorsqu’un soldat israélien a été tué par un tir accidentel provenant de l’arme de son ami, un policier des gardes-frontières, selon les premiers éléments de l’enquête.

Les deux hommes, en permission pour la fête de Souccot, se trouvaient au domicile du soldat lorsqu’ils ont commencé à manipuler une arme à feu. D’après les soupçons, ils auraient procédé à une démonstration sur l’arme, avant qu’un coup ne parte accidentellement. Le soldat, grièvement blessé, est décédé avant d’arriver à l’hôpital.

Le policier impliqué a été placé en garde à vue par la division des enquêtes internes de la police (Mahash) et doit être présenté devant un juge dans la soirée pour une prolongation de sa détention. Une enquête conjointe entre la police militaire (Metsah) et la Mahash a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes du drame.

Cet accident tragique s’ajoute à d’autres cas similaires survenus ces derniers mois. Il y a trois mois, un adolescent de 17 ans avait été tué dans des circonstances comparables, après la détonation accidentelle de l’arme de sa sœur, soldate de Tsahal. Les autorités israéliennes appellent une nouvelle fois à la plus grande prudence dans la manipulation des armes pendant les périodes de congé.