Kish contre une commission d'enquête : "Le juge Amit pourrait nommer des membres biaisés"

Le ministre israélien de l'Éducation, Yoav Kish, a exprimé mardi son opposition à la création d'une commission d'enquête nationale sur les attaques du 7 octobre, lors de la conférence sur les technologies de défense organisée par ynet et "Yedioth Ahronoth", en collaboration avec l'Association des Ingénieurs d'Israël. "Le peuple veut examiner, je veux examiner, nous voulons tous découvrir la vérité et nous assurer que les leçons sont tirées et que ceux qui sont coupables et responsables paient le prix de leurs erreurs, sans équivoque", a déclaré Kish. "L'outil le plus approprié d'un point de vue juridique est effectivement celui d'une commission d'enquête nationale, qui dispose de tous les moyens pour découvrir la vérité."

Selon lui, "le seul problème avec l'instrument de la commission d'enquête nationale est que c'est le juge Yitzhak Amit (président de la Cour suprême) qui nomme ses membres. Et tout comme de nombreux Israéliens n'auraient pas confiance si le gouvernement nommait la commission, beaucoup d'autres n'ont pas confiance dans les nominations que ferait Amit. La crainte est qu'il choisisse des membres parmi les participants de Kaplan, ou des personnes dont on connaît d'avance les conclusions."

Le ministre a également évoqué la fin de la première phase de l'accord sur les otages et la possibilité d'une reprise des combats dans la bande de Gaza. "Si le Hamas ne libère pas les otages, nous entrerons avec toute notre force. Comme l'a dit le président Trump - l'enfer", a-t-il averti. Kish a précisé que les futures opérations israéliennes à Gaza seraient différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. "C'est déjà différent maintenant que nous avons arrêté l'aide humanitaire. C'est quelque chose qui, même si nous avions voulu le faire plus tôt, aurait été impossible sous l'administration Biden", a-t-il expliqué.

"Nous devons vaincre le Hamas, point final. C'est l'alternative si le Hamas ne libère pas les otages. Nous ne les abandonnerons pas, nous les combattrons et nous vaincrons, mais notre objectif est que le Hamas comprenne cela et libère les otages. Pour cela, nous arrêtons l'aide humanitaire. On peut aussi couper l'électricité et l'eau et créer une situation de véritable pression sur le Hamas", a conclu le ministre.