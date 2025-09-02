L'aéroport Ben Gourion alerte contre les arnaques aux services de parking

Articles recommandés -

L'Autorité aéroportuaire israélienne a publié mardi un avertissement urgent concernant de faux services de voiturier (valet parking) proposés illégalement à l'aéroport Ben Gourion. Ces prestations non autorisées causent des préjudices considérables aux voyageurs.

Le service des réclamations de Ben Gourion a reçu de nombreuses plaintes de passagers ayant découvert à leur retour de voyage que leur véhicule avait parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres pendant leur absence. D'autres ont retrouvé leur voiture endommagée ou ont reçu des contraventions pour stationnement illégal et excès de vitesse, parfois longtemps après leur retour.

Les victimes rapportent également l'impossibilité d'obtenir une facture pour le service payé, rendant tout recours difficile.

L'autorité aéroportuaire précise que ces services sont proposés exclusivement par des charlatans sans autorisation légale. "L'aéroport n'offre aucun service de ce type et n'est pas responsable des dommages causés aux passagers ou aux véhicules", soulignent les responsables.

Face à la multiplication des cas, l'autorité a décidé de durcir ses mesures : poursuites judiciaires contre ces entreprises, interdiction d'accès à l'aéroport pour leurs représentants et actions pour empêcher leurs activités sur le site.

Les voyageurs sont invités à utiliser uniquement les parkings officiels de l'aéroport, équipés de navettes gratuites vers les terminaux pour les stationnements longue durée.