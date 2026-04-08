L’aéroport Ben Gourion se prépare à une reprise progressive du trafic après le cessez-le-feu

À la faveur du cessez-le-feu avec l’Iran, l’aéroport Ben Gourion se prépare à une reprise significative de son activité aérienne, avec une hausse attendue du nombre de passagers dès les prochains jours. Les autorités ont engagé dès mercredi matin des préparatifs logistiques pour élargir progressivement les opérations, tout en restant prudentes quant à un retour complet à la normale.

Selon des sources du secteur, la remise en service des infrastructures, le nettoyage des zones opérationnelles et la réouverture de certaines installations sont en cours afin de permettre une reprise sécurisée des vols. Toutefois, la présence temporaire de forces américaines sur le site et l’incertitude autour de la stabilité du cessez-le-feu incitent à une approche graduelle.

Un nouveau dispositif, élaboré par le ministère des Transports, doit entrer en vigueur dès la semaine prochaine pour augmenter la capacité des vols. Les appareils moyen-courriers à destination de l’Europe pourront accueillir jusqu’à 120 passagers, tandis que les avions long-courriers pourront transporter jusqu’à 150 passagers par rotation.

Dans le même temps, les compagnies aériennes israéliennes, actuellement seules à opérer depuis Ben Gourion, devraient être autorisées à reprendre des vols à pleine capacité dans les jours à venir. Certaines, comme Arkia, se disent déjà prêtes à intensifier rapidement leur programme, tandis qu’El Al doit encore finaliser ses décisions opérationnelles.

Les compagnies étrangères, en revanche, attendent toujours le feu vert des autorités israéliennes pour reprendre leurs liaisons. Plusieurs d’entre elles, notamment Flydubai, Etihad Airways et Ethiopian Airlines, ont exprimé leur volonté de revenir dès que les conditions de sécurité le permettront.

Si la tendance est à la reprise, les professionnels du secteur restent prudents : un retour complet à la normale pourrait prendre du temps, en fonction de l’évolution sécuritaire et de la confiance des compagnies internationales.