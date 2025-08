L’Allemagne met en garde Israël contre un isolement international

Articles recommandés -

En visite à Jérusalem, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a exhorté Israël à modifier sa politique face à la « catastrophe humanitaire » à Gaza. Il a insisté sur la nécessité d’acheminer rapidement et en toute sécurité une aide humanitaire conséquente, principalement par voies terrestres, qualifiant la situation de « dépassant l’imagination ». Les largages aériens, auxquels l’Allemagne participe, ne sont qu’une mesure d’urgence, a-t-il précisé.

Wadephul a également mis en garde contre un isolement international croissant d’Israël, appelant le gouvernement de Benjamin Netanyahou à rejeter clairement toute politique d’expulsion ou d’annexion des territoires palestiniens. « C’est la seule manière d’éviter un éloignement supplémentaire de l’Union européenne », a-t-il averti, soulignant les discussions en cours au sein de l’UE sur des sanctions et la reconnaissance d’un État palestinien.

Le ministre poursuivra son déplacement vendredi en Judée-Samarie, où il rencontrera le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah. Les discussions porteront sur la montée de la violence de certains extrémistes israéliens et les récents projets d’annexion, notamment après une résolution non contraignante de la Knesset en faveur de l’annexion de la Judée-Samarie. Cette visite intervient alors que l’Allemagne, fidèle alliée d’Israël, durcit son ton face à la crise humanitaire et aux tensions régionales.