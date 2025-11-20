L'ambassadeur américain en Israël a rencontré secrètement l'ex-espion Jonathan Pollard

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a rencontré jeudi Jonathan Pollard, l'Américain condamné pour espionnage au profit d'Israël, selon le New York Times. Cette entrevue, qui n'apparaissait pas sur l'agenda officiel du diplomate, a suscité la surprise parmi des responsables américains.

Deux fonctionnaires américains ont confirmé au quotidien new-yorkais que cette rencontre s'était tenue à l'insu des services de renseignements des États-Unis, suscitant l'inquiétude du chef de la CIA en Israël. Pollard a déclaré dans une interview que la réunion s'était déroulée dans une atmosphère cordiale et qu'il s'agissait de la première fois qu'un représentant américain le recevait dans des locaux gouvernementaux depuis sa libération il y a dix ans.

Condamné pour espionnage, Pollard a passé trois décennies dans les prisons américaines avant d'être libéré en 2015. Son cas avait longtemps empoisonné les relations entre Washington et Jérusalem, les autorités israéliennes plaidant pour sa libération tandis que les services de renseignement américains considéraient sa trahison comme particulièrement grave.