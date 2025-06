L'ambassadeur américain en Israël accuse les médias US de "désinformation" sur Gaza

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee a pris à partie lundi les grands médias américains, les accusant de contribuer au "climat antisémite" par leurs "reportages irresponsables" sur Gaza.

Dans un communiqué, Huckabee affirme que le New York Times, CNN et Associated Press ont diffusé de "fausses informations" en rapportant que des Palestiniens cherchant à recevoir de l'aide alimentaire avaient été "abattus ou tués par les forces israéliennes". L'ambassadeur qualifie ces informations de "totalement fabriquées".

Selon Huckabee, "des vidéos de drones et des témoignages de première main montrent clairement qu'il n'y a eu aucune blessure, aucun décès, aucun tir, aucun chaos". Il affirme que "c'est le Hamas qui continue de terroriser et d'intimider ceux qui cherchent de l'aide alimentaire". L'ambassadeur accuse ces médias de "répéter aveuglément ces allégations diffamatoires" provenant uniquement de "sources du Hamas, conçues pour attiser les flammes de la haine antisémite". Il établit un lien direct avec les violences récentes aux États-Unis, citant "le meurtre de deux jeunes lors d'un événement de l'ambassade israélienne à Washington le mois dernier et la tentative de meurtre contre des manifestants pro-israéliens dans le Colorado dimanche". Huckabee exige "une rétractation immédiate de ces mensonges" et appelle les médias à "pratiquer un véritable journalisme factuel au lieu de s'engager dans une propagande dangereuse qui aide le groupe terroriste Hamas". Il souligne que le Fonds humanitaire de Gaza a distribué "plus de 5 millions de repas aux civils sans incident". L'ambassadeur conclut en accusant ces médias d'être "partenaires du terrorisme en suivant aveuglément les communiqués du Hamas".