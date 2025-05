L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis convoqué par le ministère des Affaires étrangères après des propos controversés

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé dimanche la convocation de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, le Dr Yechiel Leiter, suite à des propos controversés tenus lors d'une interview à un média américain. Cette décision disciplinaire fait suite à une intervention jugée inappropriée du diplomate dans le débat politique intérieur israélien, jugée comme contrevenant à son devoir de réserve.

Les déclarations qui ont motivé cette convocation ont été prononcées lors d'une interview accordée à PragerU, une chaîne YouTube conservatrice. Le Dr Leiter s'y est livré à une charge virulente contre plusieurs institutions et acteurs politiques israéliens.

L'ambassadeur a notamment dénoncé avec véhémence le système judiciaire israélien qu'il accuse d'"épuiser Netanyahou", ainsi que l'opposition et les électeurs de gauche qu'il soupçonne de propager des "calomnies" assimilables à des "accusations de meurtre rituel".

Le diplomate a exprimé son indignation face au fait que le Premier ministre soit "contraint de comparaître devant un tribunal pendant une guerre". Cette référence aux procédures judiciaires en cours contre Netanyahu s'inscrit dans une critique plus large du système judiciaire israélien. Leiter a par ailleurs contesté les accusations selon lesquelles Netanyahou prolongerait le conflit pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet, qualifiant ces allégations de manipulation politique.

Les attaques de l'ambassadeur se sont également concentrées sur l'opposition israélienne, qu'il a qualifiée de "maléfique" et accusée de propager des "complots sanglants" contre le Premier ministre. "Il n'y a rien de plus maléfique et de plus nuisible que de lancer de telles accusations contre le Premier ministre", a-t-il affirmé, précisant que les critiques visant Netanyahou émanent exclusivement de "l'extrême gauche".

Dans cette même interview, le Dr Leiter a exprimé son admiration pour la résistance de Netanyahou face aux pressions : "Ils essaient de le briser, mais il n'est pas brisé, il devient seulement plus fort". L'ambassadeur a également dénoncé ce qu'il considère comme le franchissement d'une "ligne rouge" par l'opposition, exigeant que "cela cesse".