L'ambassadeur des Etats-Unis adresse des voeux officiels à Israël à l'occasion du Jour de Jérusalem

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a franchi un cap diplomatique ce dimanche en publiant des vœux officiels à l'occasion de la Journée de Jérusalem - une première pour un représentant américain. Cette déclaration s'accompagne d'un soutien sans équivoque à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux depuis la Vieille Ville de Jérusalem, Huckabee a salué "la capitale éternelle et indivisible d'Israël", tranchant avec la prudence diplomatique habituelle sur le statut controversé de la ville au niveau international.

L'ambassadeur a souligné la fierté américaine de célébrer "le 58e anniversaire de la réunification de la ville après 2 000 ans d'exil", adoptant explicitement la perspective historique israélienne. Il a également rappelé le transfert de l'ambassade américaine sous Trump, qualifié de geste de "clarté morale".

Évoquant la guerre à Gaza et les 58 otages toujours détenus par le Hamas, Huckabee a livré la déclaration la plus remarquée : "Votre lutte est notre lutte, vos ennemis sont nos ennemis, la victoire d'Israël est notre victoire."

Cette formulation dépasse largement les déclarations de soutien habituelles et suggère une identification complète des intérêts américains et israéliens. L'ambassadeur a conclu : "Ensemble, nous vaincrons et prierons pour la paix de Jérusalem."