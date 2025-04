L'angoisse d'une mère : Herut Nimrodi supplie pour le retour de son fils Tamir

En duplex ce jeudi soir sur i24NEWS, Herut Nimrodi a dévoilé le calvaire des familles d'otages, un récit déchirant qui illustre l'indicible souffrance des proches laissés dans l'incertitude depuis le 7 octobre.

Le seul signe de vie de Tamir : une vidéo terrifiante montrant son enlèvement, son passage à travers la barrière, sa disparition dans les tunnels de Gaza. Une image que toute mère redoute, mais que Herut a dû regarder, encore et encore.

"Nous savons que Tamir est détenu seul", explique-t-elle, la voix tremblante. "Les deux soldats enlevés avec lui ont déjà été tués et rapatriés. Lui reste prisonnier, quelque part dans l'enfer de Gaza, sans aucune information sur son état de santé", affirme-t-elle sur i24NEWS. Sa crainte principale : que les otages soient oubliés. "En Israël, on s'occupe maintenant d'autre chose", dit-elle, dénonçant le silence et l'indifférence qui menacent de s'installer. Les familles ont compris qu'il fallait faire du bruit, rester visibles, empêcher que leurs enfants ne deviennent de simples statistiques.

Le Hamas, selon elle, joue la montre. "Ils veulent rester au pouvoir, quitte à sacrifier des vies palestiniennes", analyse-t-elle. Chaque bombardement, chaque opération militaire augmente l'angoisse : que devient Tamir ? Survit-il ?" Dans un message poignant à son fils, elle lance un appel du cœur : "Reste fort. Nous, on te ramènera à la maison. On ne va pas renoncer." Un témoignage qui rappelle que derrière chaque otage, il y a une famille qui espère, qui combat et qui refuse de perdre espoir.