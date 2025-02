L'armée israélienne admet une erreur sur l'élimination d'un commandant du Hamas

L'armée israélienne (Tsahal) a reconnu samedi n'avoir pas éliminé le commandant du bataillon Shati du Hamas en décembre 2023, après que les médias palestiniens ont rapporté qu'Haitham Hawajri faisait partie des personnes ayant remis l'otage Keith Siegel à la Croix-Rouge.

Dans un communiqué, Tsahal explique qu'après avoir ciblé Hawajri le 3 décembre 2023, "il avait été établi avec une forte probabilité par Tsahal et le Shin Beth qu'il avait été éliminé, ce qui avait donné lieu à un communiqué officiel". "Après un examen plus approfondi, il est apparu que les renseignements sur lesquels s'appuyaient la Direction du renseignement et le Shin Beth étaient erronés, et que le terroriste n'avait pas été éliminé lors de cette frappe", précise l'armée.

Ce n'est pas la première rectification de ce type. Le mois dernier, Tsahal avait déjà dû revenir sur l'annonce de l'élimination du commandant du bataillon de Beit Hanoun. En octobre, l'armée avait également corrigé une annonce concernant le commandant du bataillon de Tel Sultan, précisant qu'il avait finalement été éliminé lors d'une frappe ultérieure.