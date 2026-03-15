L’armée israélienne assure ne pas manquer de missiles intercepteurs

Un responsable de l’armée israélienne a assuré que les forces armées ne font face à aucune pénurie de missiles intercepteurs, rejetant des informations selon lesquelles les stocks destinés à la défense aérienne seraient proches de l’épuisement.

Cette déclaration intervient après la publication d’un article du site d’information américain Semafor, qui affirmait, en citant des responsables américains proches du dossier, qu’Israël avait informé Washington cette semaine que ses réserves de missiles intercepteurs destinés à contrer les missiles balistiques étaient « critiquement basses ».

Interrogé sur ces informations, le responsable militaire israélien a fermement démenti toute situation de pénurie. « Nous nous sommes préparés à un conflit prolongé. Nous surveillons la situation en permanence », a-t-il déclaré, soulignant que les capacités de défense aérienne du pays restent opérationnelles.

Depuis le début des tensions régionales accrues, les systèmes de défense israéliens jouent un rôle central dans la protection du territoire contre les menaces balistiques. Les batteries antimissiles sont régulièrement mobilisées pour intercepter des projectiles visant le pays.

Les autorités militaires indiquent suivre de près l’évolution de la situation sécuritaire et adapter en permanence leurs capacités de défense. Elles affirment également que les préparatifs effectués en amont ont permis d’anticiper la possibilité d’une confrontation prolongée, dans un contexte de tensions persistantes avec l’Iran et ses alliés dans la région.

La défense antimissile constitue l’un des piliers de la stratégie sécuritaire israélienne, visant à protéger les centres urbains et les infrastructures sensibles face aux tirs de missiles balistiques ou de roquettes.