L'armée israélienne crée un comité chargé d'examiner le traitement des Palestiniens soupçonnés de terrorisme qui sont détenus

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a nommé un « comité consultatif » chargé d'examiner les conditions de détention des prisonniers palestiniens dans le cadre de la guerre dans la bande de Gaza, après d'allégations de "torture et de mauvais traitements".

Les terroristes et autres suspects sont initialement détenus dans les centres de détention des bases de Tsahal de Sde Teiman, Anatot et Ofer, avant d'être remis à l'administration pénitentiaire israélienne. Au début du mois, un reportage de CNN a fait état d'abus généralisés dont seraient victimes les détenus, notamment d'utilisation extrême de contraintes physiques, de coups, de négligence des problèmes médicaux, ou encore de punitions arbitraires, citant deux dénonciateurs israéliens et un médecin palestinien qui avaient été détenus dans le centre de Sde Teiman.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Tsahal affirme qu'en raison du « nombre sans précédent de détenus » et du manque d'espace dans les prisons, de nombreux prisonniers sont gardés dans les installations des FDI pendant « des périodes plus longues que prévu » et que, par conséquent, « des allégations ont été formulées concernant les conditions de détention dans les installations pénitentiaires ». Le groupe, dirigé par l'ancien avocat général militaire, le général (reserviste) Ilan Schiff, évaluera les conditions de détention et « leur conformité avec la loi et les règles du droit international », et soumettra ses recommandations à M. Halevi dans un délai de trois semaines, selon Tsahal.