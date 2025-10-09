L’armée israélienne en alerte maximale face au risque d’enlèvements pendant le cessez-le-feu

L’armée israélienne a été placée en état d’alerte maximale, alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas doit entrer en vigueur dans les prochaines heures.

Selon Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires sur i24NEWS, les services de renseignement craignent que le Hamas ou d’autres factions armées ne tentent de profiter de la trêve pour kidnapper des soldats de Tsahal, notamment lors du repositionnement des troupes à la frontière nord de Gaza.

Depuis l’annonce de l’accord, plusieurs tentatives d’infiltration de positions israéliennes à Gaza ont déjà eu lieu, sans succès, précise-t-il.

Le Hamas chercherait à montrer ses muscles, tandis que certaines factions plus radicales pourraient agir de manière indépendante, sans l’aval direct de l’organisation. Parallèlement, Donald Trump a confirmé la conclusion de l’accord de cessez-le-feu, sans la signature formelle du Hamas, qui tenterait d’obtenir des modifications sur la carte du retrait militaire israélien et sur la liste des prisonniers palestiniens libérables. Du côté du bureau du Premier ministre israélien, la réponse est claire : aucune libération de figures comme Marwan Barghouti ne sera envisagée.

Une atmosphère tendue et prudente règne donc sur le terrain, alors que Tsahal se prépare à toute tentative d’attaque ou d’enlèvement dans cette phase critique précédant la libération des derniers otages.