L’armée israélienne prépare un vaste remaniement de son commandement en 2026

Le chef d’état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a arrêté ce jeudi le calendrier d’un important cycle de nominations et de passations de commandement au sein de Tsahal. Cette série de changements, qui débutera dès la semaine prochaine, vise à assurer une continuité opérationnelle et une préparation optimale face aux défis sécuritaires à venir.

Selon l’état-major, les dates fixées ont pour objectif de permettre une transition ordonnée entre les responsables sortants et entrants, tout en garantissant la stabilité de la chaîne de commandement. Les autorités militaires précisent toutefois que ces échéances restent indicatives et pourront être ajustées en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.

Le premier jalon de ce remaniement concerne le poste de coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), dont la passation est prévue début février. Ce poste est considéré comme particulièrement sensible dans le contexte actuel, en raison des enjeux civils et humanitaires liés aux différentes zones de friction.

Le commandement de la marine israélienne devrait, quant à lui, changer de mains à la fin du mois de mars. Enfin, un tournant majeur interviendra en avril avec la nomination d’un nouveau commandant de l’armée de l’air, l’une des composantes stratégiques centrales de la défense israélienne.

Le chef d’état-major a qualifié l’année 2026 d’« année de renforcement des fondations et de la préparation », soulignant que l’armée devait rester agile et adaptable dans un environnement régional instable. Il a insisté sur le fait que l’ensemble des cérémonies et des prises de fonctions demeurent conditionnées à des évaluations de situation actualisées, reflétant la réalité sécuritaire dynamique sur les différents fronts.