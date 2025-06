"L'arrestation est absolument légale" : Philippe Koskas défend les interpellations de la "flottille de Gaza"

Maître Philippe Koskas, avocat au barreau d'Israël, a défendu mardi la légalité des interpellations des militants de la "flottille de la liberté", réfutant les accusations d'arrestations illégales portées par Greta Thunberg et plusieurs députés de La France Insoumise.

"Un double jeu depuis le début"

"L'arrestation est absolument légale puisque de toute façon ils avaient déclaré pouvoir forcer le blocus. C'était tout le but de ce bateau", a expliqué l'avocat, soulignant la contradiction des militants. "Il y a évidemment un double jeu : d'un côté, on refuse de signer le document qui permettrait l'expulsion et d'un autre côté, on se plaint d'être détenu dans les geôles israéliennes."

Concernant le document d'expulsion que refusent de signer certains activistes, Maître Koskas a précisé qu'il s'agit d'un "document tout à fait administratif" sans "aucune connotation politique", permettant simplement de reconnaître être "rentré illégalement en Israël".

Rima Hassan protégée par la loi israélienne

Sur le cas particulier de l'eurodéputée Rima Hassan, l'avocat a souligné un paradoxe juridique : sa double nationalité franco-syrienne la protège paradoxalement. "Les Israéliens pourraient tout à fait l'expulser en Syrie mais on sait très bien qu'elle n'est pas persona grata en Syrie", explique-t-il. La loi israélienne interdisant d'expulser une personne "s'il y a un danger d'intégrité physique", Hassan sera donc expulsée vers la France.

Procédure judiciaire en cours

Dans les prochaines heures, les militants seront déférés devant un juge qui "va bien constater le fait qu'elle soit rentrée de manière illégale, et va ordonner l'expulsion contre son gré". L'avocat a conclu avec ironie que Hassan "a voulu se nourrir aux frais du contribuable israélien pendant quelques jours", qualifiant cette affaire d'"assez risible".