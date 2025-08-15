L'Autorité palestinienne accuse Itamar Ben Gvir de provocation après avoir menacé Marwan Barghouti dans sa cellule

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a suscité la colère de l’Autorité palestinienne après s’être rendu, jeudi, dans la prison où est détenu le terroriste Marwan Barghouti. "Quiconque s’en prend à Israël, nous l’anéantirons. Vous ne nous battrez pas, ceux qui assassinent nos enfants et nos femmes seront effacés", a-t-il averti.

Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé "une provocation sans précédent" et qualifié l’incident de "terrorisme d’État organisé". L’Autorité palestinienne affirme que Ben Gvir a "pris d’assaut" la cellule de Barghouti, considéré comme un dirigeant emblématique par de nombreux Palestiniens.

Condamné en 2004 à cinq peines de prison à perpétuité pour son rôle dans des attentats meurtriers, Barghouti est l’un des fondateurs du Tanzim, la branche armée du Fatah dans les années 1980. Surnommé le "Mandela palestinien", il jouit d’un statut de figure unificatrice.

Selon plusieurs sources, le Hamas a réclamé sa libération lors des négociations sur les échanges d’otages et les cessez-le-feu, espérant rallier davantage de soutien populaire. Cet épisode intervient dans un contexte déjà tendu, où les tensions politiques et sécuritaires ne cessent de s’exacerber.