L'avocat de Marwan Barghouti dénonce ses conditions de détention après la visite d'Itamar Ben Gvir

L'avocat de Marwan Barghouti, Khader Shkirat, a vivement réagi à la visite effectuée jeudi par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, dans la prison où est détenu le terroriste palestinien. Barghouti purge cinq peines de prison à vie pour le meurtre d'Israéliens et est incarcéré depuis 2004.

Dans une interview exclusive accordée à i24NEWS en hébreu, Shkirat a exprimé son inquiétude concernant l'état physique de son client : "J'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître à l'écran. Ce que j'ai vu, c'est un demi-homme. Il semble que Ben Gvir ait considérablement détérioré les conditions de détention des prisonniers, et cela se voit sur le visage de Barghouti."

L'avocat, qui ne rend visite à Barghouti qu'une fois tous les quelques mois, a ajouté : "Je crains vraiment qu'Israël ne provoque sa mort avant qu'un accord ne soit conclu."

Barghouti est considéré par les Palestiniens comme l'un des principaux candidats pour succéder à Mahmoud Abbas à la tête de l'Autorité palestinienne. Selon Shkirat, son nom figure en tête des listes du Hamas et il est classé comme le premier prisonnier à libérer dans le cadre de tout accord de négociation avec Israël.

Durant la visite, filmée en présence du commissaire des prisons Kobi Yacoubi, Ben Gvir s'est adressé directement à Barghouti dans des termes menaçants : "Vous ne gagnerez pas. Quiconque s'attaque au peuple d'Israël, quiconque tue nos enfants, nos femmes, nous l'effacerons. Vous devez le savoir, tout au long de l'histoire."

Cette confrontation intervient dans un contexte de négociations complexes pour la libération d'otages, où le sort des prisonniers palestiniens de haut rang comme Barghouti constitue un enjeu majeur des pourparlers.