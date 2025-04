L'espoir tenace de Macabit Mayer : Le combat pour la libération de Ziv et Gali

Dans un témoignage accordé à i24NEWS, Macabit Mayer, tante de Ziv et Gali Berman, deux jumeaux enlevés le 7 octobre à Kfar Aza, a dévoilé l'angoisse d'une famille suspendue au destin de ses deux enfants, retenus depuis un an et demi par le Hamas.

Sa voix tremblante trahit une douleur immense. "Nous ne comptons plus en mois ni en jours, mais en secondes", confie-t-elle. "Ils sont détenus par des monstres, en danger immédiat pour leur vie, chaque instant est une torture, chaque seconde un calvaire", a-t-elle affirmé. Les dernières nouvelles sont venues d'otages libérés, qui ont décrit Ziv et Gali dans des conditions terribles, séparés et constamment menacés.

Face à la proposition égyptienne de libérer huit otages, Macabit Mayer reste ferme : elle attend une solution globale. "Pas de sélection, pas de laissés-pour-compte", martèle-t-elle. Pour elle, Israël doit assumer sa responsabilité et élaborer un plan pour ramener tous les otages. Son espoir se concentre désormais sur Donald Trump. "Nous mettons notre espoir en lui", déclare-t-elle, rappelant les promesses faites avant son élection. Elle attend que Trump, avec son équipe dont Steve Witkoff, tienne sa promesse d'œuvrer pour le retour de tous les otages.

Le regard tourné vers Washington, où Trump reçoit Netanyahou, Macabit Mayer incarne la résilience d'une famille qui refuse de perdre espoir. Chaque jour, chaque heure passée sans nouvelles de Ziv et Gali est un rappel de l'urgence humanitaire.