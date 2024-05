L'ex-chef de Tsahal déclare que l'armée se concentrait sur l'Iran avant le 7 octobre, et non sur le Hamas

L'ancien chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, qui a achevé son mandat en janvier 2023, a déclaré dans de rares propos depuis le 7 octobre que l'armée était plus concentrée sur la menace de l'Iran que sur celle de Gaza avant l'assaut du Hamas.

Dans des commentaires enregistrés lors d'un événement aux États-Unis et diffusés sur Channel 12 news, M. Kochavi a affirmé que "nous avons parfaitement compris ce qui se passe là-bas à Gaza, leurs installations souterraines et le nombre de roquettes, cela n'a pas été une surprise". Mais Kochavi, qui a fait peu de commentaires publics depuis le début de la guerre, a soutenu que pour Tsahal "l'Iran était la priorité absolue, nous préparions l'armée face à l'Iran". "Nous ne percevions pas la bande de Gaza et le Hamas comme une menace existentielle, la grande stratégie consistait à se concentrer sur l'Iran et le front nord, à préparer l'armée et à faire tout ce que nous pouvions pour pacifier les autres arènes, c'est-à-dire la Judée et la Samarie et la bande de Gaza... pour contrecarrer les menaces provenant de la bande de Gaza par d'autres méthodes et d'autres moyens", a expliqué M. Kochavi.

Il y a cependant eu une tentative d'éliminer les chefs du Hamas, Yahya Sinwar et Mohammed Deif, mais "c'est difficile, dans une zone très densément peuplée, très construite - c'est très difficile, donc nous avons travaillé pendant des mois pour mener l'opération, mais nous n'avons pas pu", a-t-il dit. S'agissant de l'état actuel de la guerre contre le Hamas à Gaza, M. Kochavi affirme : "Je ne pense pas qu'il y ait un moyen de ramener les otages sans interrompre la guerre pour le moment". D'une manière générale", a-t-il ajouté "je ne pense pas que nous puissions remporter une victoire complète en quelques mois, oubliez cela, cela prendra des années".