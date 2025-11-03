L'ex-otage Alon Ohel opéré de l'oeil et de l'épaule

L'hôpital Beilinson de Petah Tikva a annoncé dimanche qu'Alon Ohel, ancien otage libéré de Gaza, avait subi deux interventions chirurgicales complexes : une opération ophtalmologique et une intervention orthopédique à l'épaule.

L'intervention à l'épaule a été réalisée par les docteurs Yoav Rosenthal, Mark Lovenberg et Shay Ribenzaft, tous chirurgiens spécialisés dans le traitement de l'épaule. L'opération oculaire a été menée par la professeure Irit Bahar, cheffe du département d'ophtalmologie de Beilinson, assistée du docteur Asaf Dotan, chef de l'unité de la rétine.

"Nous avons réalisé aujourd'hui une opération oculaire complexe et exceptionnelle qui aurait dû avoir lieu il y a deux ans, des années pendant lesquelles Alon était détenu à Gaza dans des conditions extrêmement difficiles", a déclaré la professeure Bahar.

Le médecin a poursuivi : "Malgré le fait qu'Alon soit resté tout ce temps sans soins médicaux, dans des conditions insalubres, privé de lumière du soleil et souffrant de malnutrition, nous avons réalisé il y a quelques jours que son œil pouvait être sauvé."

L'opération s'est déroulée avec succès. Les médecins évalueront dans les prochains jours l'amélioration de la vision d'Alon Ohel.