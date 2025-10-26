L’ex-otage Bar Kuperstein : "Ils nous ont frappés à cause de Ben Gvir"

Deux semaines après sa libération, Bar Kuperstein, ex-otage du Hamas capturé lors du festival de musique Nova le 7 octobre 2023, a livré un témoignage sur les violences subies pendant ses deux années de captivité.

Dans un entretien accordé à la chaîne publique Kan, Kuperstein raconte avoir été battu et affamé par ses geôliers, qui l’accusaient de représenter l’ennemi israélien. Selon lui, « il y a eu des jours sans nourriture, ils ne nous donnaient rien, volontairement ».

Mais l’ancien otage souligne un épisode particulièrement brutal : « Autour du 270ᵉ jour, il y a eu une polémique à propos de Ben Gvir et des prisonniers palestiniens. Ils sont venus nous battre en disant : “Ce que fait Ben Gvir à nos prisonniers, vous le subirez en retour.” »

Kuperstein décrit des passages à tabac d’une extrême violence, au cours desquels ses ravisseurs l’ont traîné au sol, piétiné et attaché. « Ils m’ont cassé plusieurs os aux pieds. Je ne pouvais plus marcher pendant un mois », confie-t-il. Un de ses geôliers lui aurait dit : « Maintenant, tu vas sentir sur ta chair ce que ressentent nos prisonniers en Israël. »

Interrogé sur ses sentiments envers le ministre de la Sécurité nationale, Kuperstein répond : « Je lui en veux d’avoir parlé ouvertement de ses politiques. Nous étions entre leurs mains, comment a-t-il pu leur donner un prétexte pour nous torturer ? ».