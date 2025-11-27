L’ex-otage Eitan Mor tire sur l’effigie de Yahya Sinwar dans un stand de tir

Eitan Mor, ancien otage israélien libéré de Gaza, a publié mercredi sur son compte Instagram une vidéo le montrant en train de s’entraîner dans un stand de tir, ciblant une image de Yahya Sinwar, chef du Hamas considéré comme l’architecte du massacre du 7 octobre. L’effigie, placée comme cible, représentait Sinwar entouré de flammes infernales.

https://www.instagram.com/p/DRiEqYVjwgV/?img_index=1 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plusieurs ex-otages libérés en même temps que Mor, dont Bar Kuperstein, Guy Gilboa-Dala, Evyatar David et Matan Angrest, ont salué son geste dans les commentaires. Mor, qui avait été enlevé alors qu’il travaillait comme agent de sécurité au festival de musique Nova, avait passé deux ans aux mains des terroristes avant d’être relâché le 13 octobre dernier dans le cadre d'un accord avec Israël.

Eitan Mor a récemment été reçu à la Maison-Blanche, où il faisait partie d'une délégation d’anciens otages accueillie par le président Donald Trump. La semaine précédente, Mor avait déjà fait parler de lui en partageant sur les réseaux sociaux une photo où il posait en train de fumer un cigare devant le Bureau ovale.

Son père, Zvika Mor, s’est également illustré durant la guerre opposant Israël au Hamas en cofondant le Forum Tikva, un collectif créé pour soutenir les familles des otages.