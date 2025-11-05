L'ex-otage Elizabeth Tsurkov poursuit un média israélien pour diffusion d'informations "ayant mis sa vie en danger"

La chercheuse israélo-russe Elizabeth Tsurkov a adressé une lettre de mise en demeure à la chaîne N12 ainsi qu’aux journalistes Ohad Hemo et Yaron Avraham, les accusant d’avoir diffusé des informations erronées à son sujet pendant sa captivité en Irak. Elle réclame des excuses publiques et une indemnisation symbolique de 50 000 shekels, qu’elle prévoit de reverser au média indépendant The Seventh Eye, afin de soutenir le journalisme éthique et responsable.

Enlevée à Bagdad en mars 2023 par les Brigades du Hezbollah, milice chiite pro-iranienne, Elizabeth Tsurkov a été retenue captive pendant deux ans et demi avant d’être libérée en septembre 2025, grâce à la pression diplomatique exercée par l’administration américaine.

De retour en Israël, la chercheuse a découvert que plusieurs médias israéliens avaient publié des informations inexactes la concernant, estimant que ces articles « ont nui aux efforts de libération et ont même mis sa vie en danger ».

Dans sa lettre, transmise par son avocate, Tsurkov affirme que le journaliste Ohad Hemo a rapporté, dès le lendemain de l’annonce de son enlèvement, qu’elle aurait organisé une rencontre avec ses ravisseurs, citant le nom d’un haut responsable de la milice. « Cette affirmation est totalement fausse, je n’ai jamais eu de contact avec cette personne », écrit-elle, précisant qu’aucun spécialiste de l’Irak qu’elle a consulté ne connaît le nom mentionné.

Deux jours plus tard, Yaron Avraham aurait publié un autre article l’accusant d’avoir ignoré des avertissements de sécurité avant son voyage en Irak. Elizabeth Tsurkov qualifie ces propos de « diffamatoires » et souligne qu’il aurait été « facile de les vérifier auprès des services de sécurité israéliens ».

L’ancienne otage explique que les articles de News 12, repris à l’international en anglais et en arabe, ont contribué à lui donner l’image d’une « aventurière irresponsable », compliquant les efforts pour obtenir sa libération et occultant l’ampleur des souffrances qu’elle a endurées pendant sa captivité, où ses ravisseurs la soupçonnaient d’être une espionne israélienne.