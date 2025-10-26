L'ex-otage Elkana Bohbot et son épouse assistent au concert d'Eyal Golan au parc Hayarkon

L'ex-otage Elkana Bohbot et son épouse Rivka étaient présents samedi soir au concert d'Eyal Golan au parc HaYarkon à Tel Aviv, dans une manifestation émouvante de retour à la vie.

S’adressant à Elkana Bohbot dans les premiers rangs du public, Eyal Golan l’a félicité pour son retour en Israël après plus de deux ans de captivité à Gaza. Il a ensuite dédié la chanson Lohemet (« Combattante ») à Rivka, le couple luttant pour retenir ses larmes alors qu'il était acclamé par le public.

Elkana Bohbot, 36 ans, avait été enlevé par le Hamas lors de l’attaque contre le festival de musique Nova. Peu après sa libération, Eyal Golan lui avait rendu visite à l'hôpital.