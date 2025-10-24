L'ex-otage Elya Cohen et sa compagne Ziv Abud se sont fiancés jeudi lors d'une cérémonie intime en présence de leurs proches, tous en larmes devant ce moment hautement symbolique.

L'histoire de ce couple a touché le cœur de tout le pays, donnant à leurs retrouvailles une dimension exceptionnelle. Pendant 505 jours, Elya a été retenu en otage par le Hamas, convaincu que Ziv avait été tuée lors du massacre du festival Nova le 7 octobre 2023. Mais au moment où il a retrouvé la liberté en janvier dernier, il a découvert que Ziv avait survécu.

En février 2024, à l'occasion de la Saint-Valentin, Ziv avait pris une initiative émouvante : elle avait installé une table pour deux en bordure de plage à Tel Aviv, s'était "mise sur son 31" et avait placé face à elle une chaise vide avec une photo d'Elya. Elle avait alors affirmé qu'elle l'attendrait le temps qu'il faudrait, un geste devenu viral et symbole de l'attente des familles d'otages.

Depuis sa libération, Elya Cohen a entamé un processus de réhabilitation et a publié un livre relatant son expérience de captivité. Le couple s'est installé ensemble, reconstruisant progressivement leur vie commune interrompue par le drame.

Jeudi soir, leur incroyable histoire s'est transformée en un moment d'émotion nationale : Elya s'est agenouillé, a sorti une bague et a demandé Ziv en mariage, offrant une lueur d'espoir à un pays encore meurtri.