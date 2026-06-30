L'ex-otage israélien Rom Braslavski après la mort de son geôlier : « Amuse-toi bien en enfer »

Quelques heures après l'annonce par Tsahal et le Shin Bet de l'élimination de Talal Jaber Mohammad Abd al-Aal, membre du Jihad islamique palestinien impliqué dans la détention d'otages à Gaza, Rom Braslavski, ancien otage israélien, a publié un message virulent sur Instagram.

Dans une vidéo où il apprend la mort de son ancien geôlier, Braslavski identifie le terroriste sous le nom d'« Abu Yusuf », affirmant qu'il était le commandant de la cellule qui l'a retenu captif pendant près d'un an.

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« C'est l'homme qui pesait 100 kilos et qui a sauté sur mon cou alors que j'étais déjà affamé », écrit-il. Il l'accuse également de l'avoir forcé, alors qu'il était ligoté et couvert d'ecchymoses, à ouvrir la bouche pour lui cracher dessus.

L'ancien otage affirme que Talal Abd al-Aal a personnellement ordonné qu'il soit attaché et maltraité.

« C'est le commandant qui donnait les ordres : "Attachez Abu Salem (moi) et abusez de lui." Sous ses ordres, et de ses propres mains, il m'a torturé et a failli me tuer à plusieurs reprises », témoigne-t-il.

Braslavski conclut son message en rappelant une phrase que son geôlier lui aurait adressée durant sa captivité.

« Tu m'avais demandé de transmettre un message au Shin Bet, disant que tu faisais un doigt d'honneur aux drones et que tu n'en avais pas peur. Le message est passé. Amuse-toi bien en enfer. »

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Dimanche, Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé Talal Abd al-Aal lors d'une frappe dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, il avait participé à l'infiltration du 7 octobre 2023 et à la détention d'otages enlevés par le Jihad islamique.