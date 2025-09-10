L'ex-otage libérée d'Irak Elisabeth Tsurkov devrait arriver en Israël dans les prochaines heures

Articles recommandés -

Elizabeth Tsurkov, retenue captive en Irak depuis mars 2023, devrait fouler le sol israélien ce mercredi à midi avant d'être transférée à l'hôpital Sheba de Tel Hashomer dès 14 heures. La chercheuse israélo-russe bénéficiera de la procédure spécialement mise en place pour le retour des otages du Hamas, témoignant de l'attention particulière portée à son cas par les autorités israéliennes.

Les coulisses de cette libération révélées ce mercredi montrent un mélange complexe de pressions diplomatiques et de craintes sécuritaires. Vendredi dernier, juste avant de rebaptiser le ministère de la Défense en "ministère de la Guerre", Donald Trump a signé un décret présidentiel visant à protéger les citoyens américains contre les détentions illégales à l'étranger. Ce texte autorise l'imposition de sanctions économiques, l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les hauts fonctionnaires et la réduction de l'aide aux pays "soutenant les détentions arbitraires".

Cette mesure s'est révélée décisive dans le dossier Tsurkov, comme l'a confirmé le secrétaire d'État Marco Rubio : "Un peu moins d'une semaine après la signature par le président d'un décret visant à renforcer la lutte pour la libération des otages, Elizabeth Tsurkov a été libérée." Il a remercié le Premier ministre irakien Muhammad Shia al-Sudani pour sa contribution, déclarant : "C'est la paix par la force, en pratique."

Le Premier ministre irakien a confirmé mardi soir la libération de celle qu'il a décrite comme une "citoyenne russe", après "d'importants efforts déployés par les forces de sécurité ces derniers mois". Une formulation qui fait écho aux déclarations de Trump et Netanyahou évoquant tous deux des "mois d'efforts".

Âgée de 36 ans, Elizabeth Tsurkov est reconnue comme une spécialiste de la Syrie, de Daech et du Moyen-Orient. Titulaire d'un master en histoire du Moyen-Orient de l'université de Tel-Aviv et d'une licence en communication et relations internationales de l'université hébraïque de Jérusalem, elle préparait son doctorat en sciences politiques à l'université de Princeton avant son enlèvement.

En novembre 2024, une première vidéo de la chercheuse avait été diffusée, dans laquelle elle semblait contrainte d'"avouer" avoir travaillé pour le Mossad et la CIA, tout en appelant à la fin de la guerre à Gaza en faveur de la libération des otages.