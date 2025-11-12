L'ex-otage Maxim Herkin : "J'ai découvert que l'être humain est un animal qui peut survivre en toutes circonstances"

Maxim Herkin et Shlomi Ziv se sont exprimés publiquement ce mercredi matin lors de la première conférence nationale sur la médecine militaire. Rescapés de la captivité du Hamas, ils ont livré de nouveaux témoignages bouleversants sur leurs conditions de détention.

"J'ai découvert que l'être humain est un animal qui peut survivre en toutes circonstances", a déclaré Maxim Herkin. Le rescapé, qui a perdu près de 40 kgs à Gaza, décrit des conditions de terribles malnutrition : "Durant les cinq derniers mois, il nous arrivait de ne manger que 350 calories par jour, parfois moins. Il y avait aussi des périodes de 27 à 30 heures sans manger du tout."

Contre toute attente, Maxim Herkin et ses compagnons d'infortune sont sortis debout. "Après cinq mois de famine, on est censé sortir sur une civière, mais nous avons réussi à marcher", témoigne-t-il, encore incrédule devant la résilience du corps humain.

Les deux hommes ont détaillé leur vie en captivité lors de la conférence présidée par le général de brigade Zivan Aviad-Bar, médecin-chef. Interdiction de parler pour ne pas alerter le voisinage, partie de cartes interminables pour tromper l'ennui, conditions sanitaires déplorables.

"On devait demander la permission à chaque fois qu'on voulait aller aux toilettes, où il n'y avait pas d'eau courante", raconte Maxim. "On ne tire la chasse d'eau que tous les trois ou quatre jours. Dès qu'on ouvre la porte, l'odeur est insoutenable." Le dentifrice était distribué tous les mois et demi seulement, et une brosse à dents devait servir à trois personnes. L'eau, rationnée, était comptée pour chaque usage.

Shlomi Ziv, libéré après 246 jours de captivité lors d'une opération de sauvetage de Tsahal, se souvient du basculement : "Pendant les premières heures, on ne réalise pas vraiment qu'on est prisonnier. Mais une fois menotté, les yeux bandés, et interrogé, on comprend qu'on l'est réellement."

Pour Maxim Herkin, la prise de conscience a été immédiate : "Dès mon arrivée à Gaza, ils m'ont jeté à terre, face contre terre, et je me suis dit que désormais, chaque jour serait un cadeau. J'ai compris que c'était ma réalité et que tout était imprévisible."

Shlomi Ziv a rapidement appris l'ampleur du drame : 251 Israéliens enlevés, beaucoup assassinés. "Ils étaient ravis et se vantaient", rapporte-t-il. Les ravisseurs montraient aux otages "tout ce qui était horrible", ne leur transmettant aucune information positive.

Déjà atteint de stress post-traumatique suite à son service militaire, Shlomi Ziv a dû puiser dans ses ressources pour tenir. "Gérer les situations, maîtriser ses nerfs, car ils vous torturent, vous piétinent, vous crachent dessus... On peut réagir en une seconde, même sans violence, sans savoir comment cela va se terminer."

La délivrance de Shlomi est survenue lors d'une opération conjointe de Tsahal, du Shin Bet et du Yamam. "Tout a commencé comme un matin ordinaire. Nous étions assis pour lire sur l'islam, et moins d'une minute plus tard, nous avons entendu une explosion", relate-t-il.

"Un soldat m'a abordé et m'a dit : 'Hébreu, hébreu, là, là', et on n'en croit pas ses oreilles. J'ai pointé mon tatouage du doigt et j'ai dit : 'Shlomi Ziv'." Après quinze minutes qu'il décrit comme "un véritable enfer", l'unité Shayetet 13 est arrivée avec 15 chars Tigre pour les exfiltrer. "Chaque fois que j'en parle, j'en ai la chair de poule", confie-t-il.