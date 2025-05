L'ex-otage Mia Shem révèle être la plaignante dans une affaire d'agression sexuelle

Mia Shem, survivante de la captivité du Hamas, s'est identifiée comme la femme ayant déposé une plainte pour viol contre un entraîneur sportif réputé de Tel-Aviv, selon des sources policières et médiatiques. Cette révélation a été confirmée lors d'une interview accordée à la chaîne télévisée israélienne Channel 12.

Libérée de Gaza lors d'un échange de prisonniers après avoir été enlevée au festival de musique Nova le 7 octobre, Shem affirme avoir signalé l'agression présumée à la police il y a environ six semaines. Elle soutient que l'entraîneur l'aurait agressée à son domicile, potentiellement sous l'influence d'une drogue.

Lors d'une confrontation avec son présumé agresseur, Shem a refusé tout contact visuel après que celui-ci lui ait lancé : "Tu as ruiné ma vie". Elle a répliqué : "J'étais dans un état second pendant trois jours à cause de toi." Pour étayer ses accusations, la jeune femme a présenté cinq éléments : trois marques physiques apparues sur son corps après l'incident et deux indicateurs supplémentaires confirmés par des tests médicaux. Elle affirme également souffrir de flashbacks récurrents impliquant l'entraîneur, avec des trous de mémoire correspondant aux effets d'une drogue.

Le suspect, figure populaire sur les réseaux sociaux, a été arrêté puis relâché le mois dernier, les autorités estimant ne pas disposer de preuves suffisantes pour le maintenir en détention. Son avocat, Sassy Gez, rejette catégoriquement les accusations : "C'est un homme innocent sans casier judiciaire. La plaignante elle-même a déclaré lors de la confrontation qu'elle 'pense que cela s'est produit'. Sa libération sans conditions prouve qu'aucun viol n'a eu lieu." Des sources policières confirment également que l'entraîneur a été interrogé sur une autre allégation de harcèlement sexuel impliquant une jeune femme différente.