L’ex-otage Omri Miran se rend à la Place des otages pour la cérémonie d’accueil du Shabbat

Pour la première fois depuis sa libération, Omri Miran, ancien otage du Hamas, s’est rendu vendredi soir à la Place des otages à Tel-Aviv pour participer à la cérémonie de Kabbalat Shabbat organisée par la communauté de Nahal Oz, son kibboutz d’origine. Entouré de son père Dani Miran, de son épouse Lishi Miran-Lavi et de leurs filles, il a pris la parole devant des centaines de participants.

« Je m’appelle Omri Miran, père de Roni et Alma, et survivant de 738 jours de captivité du Hamas », a-t-il déclaré avec émotion. Enlevé le 7 octobre 2023 à Nahal Oz, Miran a évoqué le soutien constant des citoyens et des familles d’otages pendant sa détention : « J’ai entendu, même en captivité, parler de vos prières, de vos rassemblements et de vos marches. Vous avez donné de la force à ma famille. »

L’ancien captif a tenu à rendre hommage aux 11 otages toujours détenus à Gaza, appelant à « poursuivre jusqu’au retour du dernier d’entre eux ». Il a demandé à la foule d’observer une minute de silence en mémoire des victimes du 7 octobre.

« Vous êtes pour moi le symbole de la fraternité et de l’amour du pays. Grâce à vous, je garde foi en des jours meilleurs », a conclu Miran, bouleversé.