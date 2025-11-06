L'ex-otage Segev Kalfon salue l'élimination du "Troll", le terroriste du Hamas qui le retenait en captivité

L'ancien otage Segev Kalfon a réagi mercredi à l'élimination ciblée du terroriste du Hamas surnommé « Le Troll », qui l'avait détenu pendant sa longue captivité à Gaza.

« Le Troll a été éliminé aujourd'hui. Ce n'était pas un terroriste comme les autres : il était la porte de l'enfer », a déclaré Segev Kalfon. « Son domicile abritait l'entrée du tunnel où nous avons été gradés en captivité. C'était la porte de l'enfer, le point où notre vie à la surface s'est arrêtée et où nous avons sombré dans un abîme qu'aucun être humain ne devrait jamais connaître. »

L'ancien otage a détaillé les sévices psychologiques infligés par ce terroriste. « Dans le tunnel, il organisait le "jeu de la vie" : nos geôliers nous encerclaient, nous comptaient, armaient leurs Kalachnikovs et nous ordonnaient de choisir les personnes qui seraient exécutées », a-t-il raconté.

« Certains diront qu'il l'a bien cherché, mais la vérité et la justice doivent être poursuivies. Aucune balle qui tue un terroriste ne met fin à l'histoire », a-t-il ajouté, suggérant que la mort du terroriste ne clôt pas le chapitre pour les victimes.

Mercredi soir, Tsahal a annoncé que le terroriste Zaid Zaki Abd al-Hadi avait été éliminé lors d'une frappe conjointe de Tsahal et du Shin Bet menée le 29 octobre Abd al-Hadi était directement impliqué dans la détention de six otages israéliens.

Outre Segev Kalfon, ce terroriste était également responsable de la captivité de Bar Kuperstein, Ohad Ben Ami, Maxim Herkin, Elkana Bohbot et Yosef-Haim Ohana.

L'élimination d'Abd al-Hadi s'inscrit dans le cadre des frappes menées par Tsahal en réponse aux violations flagrantes du cessez-le-feu par le Hamas la semaine dernière.