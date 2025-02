L'ex-otage Yaïr Horn lance un appel pour la libération des captifs restants et remercie Donald Trump

Yaïr Horn, récemment libéré après 498 jours de captivité aux mains du Hamas, a livré un témoignage poignant lors d'une cérémonie à la "Place des Otages" en présence de plusieurs ambassadeurs et diplomates. Libéré le 15 février 2025, Horn a allumé une bougie en mémoire de la famille Bibas - Yarden, Shiri et leurs jeunes enfants Ariel et Kfir - qu'il avait côtoyés durant sa captivité.

"Pour vous, ils sont la famille Bibas, mais pour moi, ils sont Shiri, Yarden, le petit Ariel et Kfir," a déclaré Horn avec émotion. Il a partagé comment le jeune Ariel, initialement méfiant, avait fini par le reconnaître et courir vers lui. "Je suis désolé qu'ils ne soient pas ici. Mon cœur est brisé," a-t-il ajouté.

Dans son discours, Horn a remercié le président américain Donald Trump pour son rôle dans sa libération : "Sans votre soutien, je serais toujours en captivité du Hamas. Nous avons besoin de vous pour que la prochaine phase de l'accord soit signée maintenant ! Mon frère et les autres otages n'ont plus de temps !" Horn a souligné que 63 otages sont toujours détenus dans les tunnels de Gaza, dont son frère cadet, Eitan Horn. "Jusqu'à ce qu'Eitan et tous les autres reviennent, je ne suis pas vraiment ici. Mon corps est peut-être ici, mais mon âme ne l'est pas," a-t-il confié.

Il a imploré les diplomates présents d'aider à la libération de tous les otages restants, décrivant les petites libertés - comme porter des lunettes de soleil ou simplement respirer l'air frais - dont il avait été privé pendant sa captivité et dont les otages restants sont toujours privés. "Nous devons signer l'accord de Phase B qui ramènera tout le monde - les malades, les blessés, les pères, les soldats, les défunts, tous," a-t-il insisté, ajoutant que la situation des otages se détériore chaque jour. "Nous n'avons pas de temps. Les otages n'ont pas de temps."