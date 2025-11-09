L'ex-procureure militaire en chef transportée à l'hôpital après une tentative de suicide présumée

L'ancienne procureure militaire en chef Yifat Tomer-Yerushalmi a été transportée ce dimanche matin à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv après avoir ingéré des somnifères dans la nuit de samedi à dimanche, dans ce qui s'apparente à une tentative de suicide.

Selon des sources médicales, l'ancienne magistrate était pleinement consciente lors de son évacuation par les équipes du Magen David Adom. Ses jours ne sont pas en danger. Elle doit subir des examens et rester hospitalisée sous surveillance.

Cet incident intervient alors que l'enquête la concernant se poursuit et qu'elle est assignée à résidence. Il y a deux jours, son iPhone a été retrouvé par une plongeuse au large d'une plage de Tel Aviv. L'unité cybernétique de la division des enquêtes tente actuellement de déterminer si la mémoire interne de l'appareil est restée intacte.

"Le fait que le téléphone affiche un écran de verrouillage ne signifie pas que la mémoire fonctionne encore. Après cinq jours dans l'eau salée, les chances que ce soit le cas sont minimes", a confié une source policière proche du dossier à Israel Hayom.

La police maintient ses soupçons d'entrave à l'enquête et de dépôt d'un faux témoignage à l'encontre du parquet militaire (MPA). Les responsables policiers ont vivement critiqué certains élus, notamment le ministre de la Justice Yariv Levin, accusés "d'instrumentaliser politiquement une enquête en cours".

Ils ont également précisé que, même si la Haute Cour devait transférer des pouvoirs au juge Kola, ce dernier ne serait pas habilité à diriger l'enquête : "Ce qui conduit ce genre d'enquêtes, même en temps normal, c'est la police israélienne, sous la supervision du chef de la division des enquêtes."