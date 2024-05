Les otages en images, une exposition pour ne pas oublier

Parmi les innombrables initiatives pour ne pas oublier le sort des otages, voici "Incomplet", que l'on peut traduire aussi par "Manque" ou "Absence". Il s'agit d'une expo photos qui, pour chacune, symbolise une étape clé du sort des otages depuis le 7 octobre.

Nous sommes tous submergés par les images, par les posts, les reportages, par ce flot visuel qui a imprimé nos mémoires comme preuve d'un traumatisme qui ne partira plus jamais, mais ces photos-là sont les plus emblématiques. Elles permettent de se remémorer la douleur, puis la stupéfaction, puis la mobilisation impressionnante du peuple d'Israël pour ses 252 frères et sœurs, pères et mères, enfants et adolescents, juifs, musulmans, chrétiens, israéliens binationaux ou étrangers, capturés comme des animaux un matin du 7 octobre du XXIe siècle.

Des images fortes, comme celles des marches des familles vers Jérusalem ou vers la frontière de Gaza. Des images de manifestations devant la maison du premier ministre, des images du rapport de l'ONU sur les violences sexuelles, de la fameuse table du Chabbat devant le musée d'art de Tel Aviv, ou de la salle à manger dévastée du kibboutz Nir Oz.

La curatrice de l'exposition, Dana Wallfeiler-Lelkin, a fait un appel à quelque cent des meilleurs photographes du pays, professionnels et anonymes. 23 images ont été sélectionnées, exposées en plein air dans le jardin de l'ancien musée Helena Rubinstein, à Tel Aviv, à l'angle des boulevards Tarsat et Dizengoff.

A partir du 29 mai jusqu'au 29 juin, avec le soutien de la banque Hapoalim.

Noms des photographes : Sharon Ilon, Rachel Elroy, Noam Amir, Yael Gadot, Matan Golan, Eyal Warshevsky, Dafna Yoshua, Adi Yaffe Cohen, Tal Lifshitz, Moti Sebag, Hadas Ezra, Shavit Foss, Paulina Fatimer, Dedi Flint, Yair Pelti, Haim Probizor, Itai Ron, Faye Rapoport, Lizzie Shannon.