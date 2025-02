L'héritage du Hamas : assassiner une famille israélienne et la marchander (Zvi Yehezkeli)

Les images difficiles du retour des dépouilles de la captivité du Hamas n'ont pas vraiment surpris Zvi Yehezkeli, commentateur pour les affaires arabes d'i24NEWS en hébreu. "Je dois vous dire que ce sont des moments où mon ventre me fait tellement mal, car il hurle", a déclaré Yehezkeli. "Amis, regardez à qui nous avons affaire, comprenez qui est le Hamas. Vous pensiez savoir qui est le Hamas - regardez-les. C'est ainsi qu'ils éduquent."

"Ils veulent nous montrer comment fonctionne leur pensée. C'est la bande de Gaza - tous ceux qui étaient dans la foule, y compris tous les enfants présents. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de non-impliqués car chaque citoyen de Gaza est impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est leur héritage - assassiner une famille innocente avec deux adorables enfants, puis en faire commerce. En faire une guerre psychologique puis prétendre que c'est une cause juste", soutient-il.

Yehezkeli a ajouté : "La question est : allons-nous vraiment tirer les leçons de cet événement pour que cette situation ne se reproduise plus ? Pour qu'il n'y ait plus ces gens à Gaza ? J'espère sincèrement que le président Trump est sérieux à ce sujet, car si cela reste entre nos mains, je ne pense pas qu'Israël fera ce que Trump rêve de faire. La génération d'enfants là-bas, qui a vu aujourd'hui la libération des corps, tentera de reproduire le 7 octobre encore une fois. Donc, c'est la conclusion de cette journée est que vous ne savez pas à qui nous avons affaire et cela pourrait se reproduire si nous ne réagissons pas."