7 octobre : Netanyahou rejette l'affirmation de Tsahal selon laquelle des alertes ont été lancées lors des troubles civils de 2023

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a répondu à une lettre de Tsahal affirmant qu'il a reçu plusieurs communiqués des services de renseignement militaire au printemps et à l'été 2023, l'avertissant de la façon dont les ennemis du pays considéraient les bouleversements sociaux en Israël à l'époque.

"Non seulement aucun des documents ne contient d'avertissement sur les intentions du Hamas d'attaquer Israël depuis Gaza, mais ils donnent au contraire une évaluation complètement opposée", a déclaré le bureau de M. Netanyahou dans un communiqué. Certains ont déclaré que les tentatives du gouvernement de réformer le système judiciaire et la montée en puissance d'un mouvement d'opposition massif avaient mis en évidence la faiblesse d'Israël, ce qui a conduit le Hamas à lancer son attaque le 7 octobre. Le Premier ministre a ajouté que les deux seules références au groupe terroriste palestinien dans les quatre documents en question "indiquent que le Hamas ne voulait pas attaquer Israël depuis Gaza". La déclaration du bureau du Premier ministre affirme que l'évaluation des services de renseignement selon laquelle le Hamas n'était pas intéressé par une escalade et se dirigeait plutôt vers un accord avec Israël a été "constamment partagée par toutes les agences de sécurité, qui ont même affirmé que le Hamas avait été dissuadé". Le communiqué du cabinet du Premier ministre ajoute que M. Netanyahou a lui-même mis en garde contre l'impact des troubles internes sur les ennemis d'Israël à plusieurs reprises, lorsque les réservistes de l'armée de l'air et d'autres militaires ont gelé leur service en signe de protestation contre les mesures de réforme judiciaire prises par le gouvernement lors des vastes manifestations de 2023. De hauts responsables de la défense se sont exprimés à la suite du massacre et ont déclaré qu'ils portaient la responsabilité de ce qui s'était passé. Le chef du renseignement militaire israélien est devenu le plus haut responsable à démissionner le mois dernier, une décision qui devrait être suivie par d'autres responsables de la sécurité dans un futur proche. M. Netanyahou a insisté sur le fait qu'il fallait attendre qu'une commission d'enquête d'État se prononce sur la culpabilité du gouvernement, ce qui, selon lui, ne peut avoir lieu tant que la guerre à Gaza est en cours. Plus tôt ce jeudi, l'armée israélienne a confirmé que le Premier ministre a reçu avant le 7 octobre, entre les mois de mars et juillet 2023, quatre lettres d'avertissement différentes des services de renseignement. Dans ces lettres, Netanyahou était mis en garde contre l'affaiblissement de la "dissuasion israélienne" en plein coeur de la crise qui secouait le pays, sur fond de réforme judiciaire. Selon l'analyse révélée, et transmise au Premier ministre, l'Iran et le Hezbollah misaient sur l'affaiblissement de quatre piliers : la puissance de Tsahal, l'alliance avec les Américains, l'économie forte et la forte cohésion interne. Déjà à l'époque, la crise politique avec les Américains était perçue par le renseignement militaire comme extrêmement grave et susceptible d'avoir un impact à long terme. Concernant la préparation de l'armée, le renseignement avait identifié que les Iraniens et le Hezbollah suivaient de près la crise des réservistes. L'été 2023 en Israël a, selon lui, valu à l'Etat hébreu un niveau de faiblesse et de vulnérabilité historiques.