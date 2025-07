L’imam Chalghoumi prône la fraternité en Israël face à l’islamisme

Articles recommandés -

L’imam Hassen Chalghoumi, invité sur i24NEWS, a partagé ce lundi soir son expérience d’une visite en Israël avec une délégation d’imams européens, organisée par ELNET. Accueilli chaleureusement par le président Isaac Herzog et au Knesset, il a salué « le peuple du miracle » : « C’est la terre sainte, une matrice de fraternité. » Au Mur des Lamentations et à la mosquée Al-Aqsa, la délégation a prié pour les otages de Gaza, les Gazaouis, et la fin de la guerre, marquée par « deux ans et demi de souffrances ». « Nous portons un message de paix et de solidarité après le 7 octobre », a-t-il déclaré, dénonçant l’islamisme du Hamas, du Hezbollah et de l’Iran, qui « prend en otage l’islam ».

Chalghoumi, vivant sous protection policière en France, s’est dit paradoxalement plus en sécurité en Israël, où « chaque religion a sa place ». Il alerte : « L’islamisme, ennemi des musulmans, a fait le Bataclan, Charlie, le 7 octobre. L’Europe risque encore pire si elle ne réagit pas. » Optimiste pour le Moyen-Orient, il cite les accords d’Abraham et les échanges croissants entre Tel-Aviv, Dubaï ou le Maroc. « Les nouvelles générations sont prêtes à un avenir avec Israël », assure-t-il, plaidant pour des initiatives civiles et religieuses face au « mal absolu » du régime iranien, qui entrave la paix entre juifs et musulmans. Ce vibrant appel à la coexistence, porté par un imam courageux, résonne comme un espoir pour la région.