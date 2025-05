"L'immigration juive envoie un message fort à nos ennemis", estime le ministre israélien de l'Intégration

Lors du Congrès sioniste mondial qui s'est tenu cette semaine à Jérusalem, le ministre israélien de l'Immigration et de l'Intégration, Ofir Sofer, s'est adressé aux dirigeants juifs venus de 80 communautés du monde entier, mettant l'accent sur l'unité juive, la montée de l'antisémitisme et l'augmentation significative de l'immigration vers Israël en pleine période de guerre.

Selon lui, l'immigration juive en temps de guerre revêt une dimension symbolique profonde : "Faire son aliyah en ces temps difficiles envoie un message fort à nos ennemis : nous sommes forts, nous nous renforçons et, surtout, nous sommes unis." Les chiffres confirment cette tendance à la hausse, notamment en provenance des pays occidentaux. "Cet été, nous attendons deux fois plus de vols d'aliyah depuis la France par rapport à l'année dernière. À Londres, nous avons enregistré une augmentation de 71% des nouvelles demandes d'immigration", a-t-il précisé.

"Israël est au milieu d'une guerre complexe sur plusieurs fronts", a déclaré le ministre. "Nous prions tous pour nos courageux soldats en première ligne et pour le retour rapide et sûr de tous les otages." Il a ensuite souligné les "réalisations significatives" obtenues ces dix-neuf derniers mois sur les fronts sud et nord, ajoutant qu'Israël s'attend à "des progrès sur d'autres fronts, même éloignés".

The Ministry of Immigration and Integration and the Jewish Agency

Le ministre a particulièrement salué la solidarité de la communauté juive mondiale, évoquant avec émotion "les centaines de soldats solitaires qui ont traversé les océans pour s'engager dans Tsahal, certains ayant payé un prix très lourd".

Ofir Sofer a également détaillé la nouvelle approche de son ministère concernant l'accueil des immigrants, visant à transformer une bureaucratie souvent critiquée en véritable partenariat. Parmi les initiatives mises en place figurent un accompagnement personnalisé pour chaque immigrant, des subventions locatives, une réduction des taxes à l'achat immobilier et une simplification drastique des processus de reconnaissance professionnelle. "Grâce à ces mesures, plus de 500 médecins du monde entier sont déjà arrivés en Israël en 2024", s'est-il félicité. "Ils travaillent dans nos hôpitaux et contribuent à reconstruire les régions nord et sud d'Israël."

"L'aliyah est une valeur fondamentale du sionisme. Elle est l'essence même du retour juif à Sion. Israël est la maison de chaque Juif. Israël a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et nous vous attendons", a martelé Sofer en conclusion, dans un message d'unité et de détermination.