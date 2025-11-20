L’industrie aérospatiale israélienne enregistre un troisième trimestre record

L’Industrie aérospatiale israélienne (IAI) a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025, révélant une performance exceptionnelle qui confirme la dynamique de croissance de l’entreprise. Le carnet de commandes atteint désormais un niveau historique de 26,5 milliards de dollars, signe d’une demande mondiale toujours plus forte pour les systèmes de défense et les technologies avancées développés par le groupe.

Sur les neuf premiers mois de l’année, l'industrie aérospatiale israélienne enregistre le meilleur résultat net de son histoire, avec un bénéfice de 484 millions de dollars (soit plus de 419 millions d'euros). L’entreprise annonce également des records au niveau de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) du résultat opérationnel, du résultat brut ainsi que du volume global des ventes.

Le directeur général de l'IAI, Boaz Levy, se félicite de cette performance :

« Nous sommes fiers de clore un troisième trimestre solide, qui prolonge la trajectoire de croissance de l'IAI en 2025, tout en répondant aux besoins de la défense israélienne et de nos clients à travers le monde. »

Selon lui, la robustesse de l'IAI repose sur un portefeuille technologique riche et diversifié, combiné à une présence internationale étendue qui permet à l’entreprise de rester agile face à des demandes fluctuantes. « Notre carnet de commandes élevé reflète notre capacité à répondre à la fois aux besoins immédiats de nos clients et à investir dans les capacités de demain », ajoute-t-il.

Boaz Levy souligne également le rôle central des équipes de l'IAI : « Ces résultats sont le fruit de l’engagement et du professionnalisme de nos employés, qui font avancer l’entreprise dans une période marquée par des besoins opérationnels intenses et une demande accrue pour des systèmes de défense avancés. »

L'industrie aérospatiale israélienne entend continuer à investir dans les technologies de pointe, à renforcer ses partenariats internationaux et à contribuer pleinement à la sécurité d’Israël.