L'influenceur et activiste arabe israélien Yoseph Haddad d'i24NEWS allumera une torche pour le Jour de l’Indépendance

Yoseph Haddad, Arabe israélien, membre de l'équipe digitale d'i24NEWS, a été choisi pour allumer une torche sur le mont Herzl à l'occasion de la fête de l'Indépendance de l'Etat d'Israël qui aura lieu le mardi 14 mai.

"C'est un grand honneur et une preuve de la force de l'esprit de notre nation", a déclaré Yoseph Haddad. "J'y vois l'occasion de mettre en lumière l'unité et les valeurs communes qui définissent la société israélienne." Cette décision intervient alors qu'Israël est confronté aux conséquences du massacre du 7 octobre et de la guerre en cours à Gaza. Au moment où les campagnes de désinformation visant à délégitimer l'Etat hébreu font rage, Yoseph Haddad s'est fixé pour mission de montrer au monde la réalité israélienne.

Ancien soldat né dans une famille arabe chrétienne de Haïfa, Yoseph Haddad s'est porté volontaire pour servir au sien de l'armée israélienne et a été gravement blessé pendant la deuxième guerre du Liban.

Après sa guérison, il s'est consacré à la promotion de l'image d'Israël dans le monde et à l'unité entre Juifs et Arabes. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, l'activiste a mené une vaste campagne sur les réseaux sociaux en faveur de son pays, dénonçant les atrocités commises par le Hamas et le Jihad islamique. "Ma mission est de montrer au monde le vrai visage de la société israélienne, une société fondée sur la paix, la moralité et la compassion", a-t-il affirmé. Pour allumer la torche, M. Haddad sera accompagné de membres de l'appareil de sécurité israélien, notamment de Tsahal et du Shin Bet, de secouristes et d'autres personnalités éminentes. La ministre des transports, Miri Regev, a approuvé la sélection de M. Haddad, reconnaissant son engagement inébranlable à défendre la réputation d'Israël. i24NEWS se réjouit de cet honneur fait à Yoseph Haddad, qui fait partie de l'équipe digitale de la chaîne.