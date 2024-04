"L'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes" (chef de Tsahal)

Dans une déclaration vidéo en anglais, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré que l'attaque iranienne contre Israël a "créé de nouvelles opportunités de coopération au Moyen-Orient" et que "l'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes".

"Au cours du week-end, l'Iran a lancé une attaque de grande envergure contre Israël. Plus de 350 missiles balistiques, missiles de croisière, drones armés et roquettes ont été tirés depuis le sol iranien - ainsi que depuis l'Irak, le Yémen et le Liban - en direction de l'État d'Israël. Dans le ciel du Moyen-Orient, une coalition a été activée pour contrer cette attaque, marquant le début de l'opération "Bouclier de fer" de l'armée israélienne", a poursuivi M. Halevi. "Les Forces de défense israéliennes, le Commandement central des États-Unis, les Forces armées britanniques, les Forces armées françaises et d'autres partenaires ont opéré ensemble en temps réel, dans les airs, au sol et en mer. Les systèmes de défense ont été activés, les menaces ont été interceptées et l'attaque de l'Iran contre Israël a échoué. L'opération "Bouclier de fer" a prouvé la force de notre coopération à toute épreuve", a-t-il ajouté.

M. Halevi a remercié "tous nos partenaires internationaux qui se sont opposés à l'agression de l'Iran. "L'attaque de l'Iran a créé de nouvelles opportunités de coopération au Moyen-Orient", a-t-il souligné. "Nous évaluons attentivement la situation. Nous restons au plus haut niveau de préparation. L'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. L'armée israélienne reste prête à contrer toute menace de l'Iran et de ses alliés terroristes, tout en poursuivant sa mission de défense de l'État d'Israël", a-t-il conclu.