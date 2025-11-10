"L'opération Bordure protectrice est maintenant terminée", estime un ami proche d'Hadar Goldin

Après la restitution et l'identification de la dépouille du lieutenant Hadar Goldin dimanche soir, son ami proche Elhai Refoua a confié sur i24NEWS que le retour de Hadar nous rappelle "ce qui compte vraiment : l'amour, la foi et l'espoir, le courage et l'humilité".

Elhai Refoua a lu une lettre écrite à son ami après l'annonce de l'identification : "Mon Hadar, cela fait déjà 11 ans que tu es le Hadar de nous tous. Te voilà de retour parmi nous, nous voilà revenus vers toi. Voici Jérusalem, Kfar Saba, les arbres, cette terre que tu as tant aimée. Nous sommes tous là devant toi et le pays est en émoi. Tant de choses ont changé ici, mais toi tu restes le même, tu n'as pas changé, toujours 24 ans." Il a conclu sa missive par ces mots : "Maintenant, on peut le dire, l'opération Bordure protectrice est terminée."

Le colonel de réserve Eli Gino, qui commandait à l'époque la brigade Givati, a raconté les circonstances dramatiques de l'enlèvement : "Tout a commencé pendant un cessez-le-feu. Nous avons entendu des tirs et compris qu'il y avait un accrochage. J'ai commencé à réaliser l'ampleur de l'événement lorsque Benaya Sarel et Liel Gidoni n'ont plus répondu."

Arrivé sur les lieux, Gino a découvert une scène terrible : "Nous les avons trouvés dans un état critique et avons compris que Goldin avait été enlevé. La brigade s'est lancée dans une traque intensive en surface et dans les tunnels."

Le commandant a souligné les efforts déployés pour récupérer le soldat : "La brigade et l'unité de reconnaissance ont tout fait pour le ramener. C'était une journée de combat inoubliable, quelque chose qui restera avec moi toute ma vie."

Gino a insisté sur la nécessité de tirer les leçons de cet événement qui a vu Hadar rester plus de 11 ans dans la bande de Gaza : "Nous ne nous en sommes pas occupés et avons laissé tomber avec les années", a-t-il déploré.