L’opération "Rugissement du Lion" affaiblit le régime iranien (porte-parole)

L’opération militaire israélienne baptisée « Rugissement du Lion » a considérablement affaibli le régime iranien, a affirmé dimanche le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lors d’un point presse diffusé par les services du Premier ministre, Shosh Bedrosian, porte-parole pour les médias étrangers au bureau du chef du gouvernement, a déclaré que la campagne militaire menée par Israël avec le soutien des États-Unis avait porté des coups majeurs aux capacités du régime iranien.

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Les frappes menées au cours des deux dernières semaines ont visé les principales infrastructures militaires du régime ainsi que ses réseaux de commandement et de communication. « Chaque jour, le régime terroriste s’affaiblit et perd son emprise », a-t-elle affirmé, estimant que les objectifs de l’opération étaient atteints plus rapidement que prévu.

D’après les chiffres avancés par le bureau du Premier ministre, plus de 7 500 frappes ont été menées contre différentes cibles en Iran depuis le début de l’opération. Parmi elles, plus de 2 000 ont visé des infrastructures administratives et des installations du régime, tandis qu’environ 4 700 frappes ont ciblé des installations liées au programme de missiles iranien.

Le bureau du Premier ministre affirme que cette campagne vise à empêcher l’Iran de développer ses capacités nucléaires et balistiques, considérées comme une menace directe pour Israël, les États-Unis et leurs alliés. Les autorités israéliennes estiment également que les frappes ont fortement perturbé les capacités militaires et les systèmes de communication du régime.

Shosh Bedrosian a également souligné la coopération étroite entre Israël et les États-Unis dans cette opération, affirmant que l’alliance entre les deux pays était « plus forte que jamais ».

Elle a enfin insisté sur le fait que l’opération ne visait pas le peuple iranien, mais le régime au pouvoir, ajoutant que les événements actuels pourraient ouvrir, selon Israël, une « opportunité historique » pour les Iraniens de décider de leur avenir.