"L'opportunité du siècle risque d'être manquée" : l'appel désespéré des familles d'otages israéliens

Face à des informations inquiétantes suggérant qu'Israël pourrait rester à l'écart d'une initiative régionale majeure susceptible de mettre fin à la guerre et de libérer les otages, les familles des personnes enlevées le 7 octobre lancent un cri d'alarme sans précédent.

Dans un communiqué, les familles avertissent qu'"Israël est sur le point de vivre 'le rendez-vous manqué du siècle'", et que "la stratégie du gouvernement risque de s'effondrer et de nous conduire à une défaite totale – politique, sécuritaire et morale".

L'urgence de leur appel est palpable alors qu'elles exhortent le gouvernement Netanyahou à "adopter un accord global et régional qui apportera un changement au Moyen-Orient, mettra fin à la guerre et permettra le retour des 59 otages, hommes et femmes". Pour les familles, il s'agit d'un moment charnière dont l'importance historique ne peut être sous-estimée. "Chaque citoyen doit comprendre ce soir qu'Israël est en train de commettre 'l'erreur du siècle'", affirment-elles, craignant qu'une "opportunité historique ne soit gâchée en raison de l'obstination à poursuivre la guerre et à abandonner les otages".

Le communiqué ne mâche pas ses mots concernant la position du gouvernement israélien, qu'il accuse d'agir "contrairement à la politique du président Trump et en opposition totale à la volonté écrasante du public israélien". Cette mention de l'administration américaine suggère que des pressions internationales significatives s'exercent sur Israël pour qu'il accepte un accord global. Les familles appellent le gouvernement à "faire l'histoire et à choisir la fin de la guerre, le retour de tous les otages et l'exploitation de cette opportunité régionale historique". Elles réitèrent leur demande au gouvernement : "Réalisez immédiatement la volonté du peuple. Soyez à la hauteur de ce moment. Ramenez tous les otages – les vivants pour leur réhabilitation et les morts pour un enterrement digne."

"Le retour des otages est une condition préalable à la victoire, à la renaissance et au rétablissement de la confiance du public dans le gouvernement. Il n'y a qu'une seule voie – nous les ramènerons, nous nous relèverons", conclut le communiqué.