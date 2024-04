L'otage Elad Katzir du kibboutz Nir Oz assassiné en captivité par le Jihad islamique

Carmit Katzir, la sœur d'Elad Katzir, enlevé par des terroristes du Hamas le 7 octobre, a annoncé que sa famille a été informée que son frère a été assassiné en captivité.

Selon Tsahal, Elad Katzir a été tué par l'organisation terroriste du Jihad islamique, et son corps a été retrouvé cette nuit à Khan Younès et ramené en territoire israélien. L'Israélien était apparu vivant sur l'une des vidéos publiées par le Hamas le 7 janvier dernier.

Dans un message publié sur Facebook, elle écrit que son corps a été extrait de la bande de Gaza lors d'un raid, qu'il a été ramené en Israël et qu'il sera enterré dans le kibboutz Nir Oz. "Elad a été ramené en Israël la nuit dernière, après avoir été assassiné en captivité", écrit-elle, ajoutant que le porte-parole des Forces de défense israéliennes annoncera la "courageuse opération de sauvetage".

"Le porte-parole de Tsahal ne vous dira pas que le Premier ministre, le cabinet et Tsahal n'ont aucune idée de l'endroit où sont détenus la plupart des kidnappés, des vivants et des assassinés. Il ne vous dira pas non plus qu'ils n'ont aucun moyen de protéger les otages, même lorsqu'ils savent où ils se trouvent", ajoute-t-elle dans son message, affirmant que son frère "aurait pu être sauvé si un accord avait été conclu à temps". S'adressant au gouvernement "lâche", elle déclare : "Regardez-vous dans le miroir et voyez si vos mains n'ont pas fait couler ce sang". La mère de M. Katzir, Hanna Katzir, a également été enlevée chez elle dans le kibboutz Nir Oz le 7 octobre. Elle a été libérée le 24 novembre dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu temporaire négocié par le Qatar et les États-Unis entre le Hamas et Israël. Son père, Rami Katzir, a été assassiné pendant le massacre. L'opération de récupération du corps a été menée par la Brigade Commando, sur la base de renseignements fournis par l'agence de sécurité Shin Bet et la Direction du Renseignement Militaire de Tsahal. Tsahal et le Shin Bet ont exprimé "leurs plus sincères condoléances à la famille". Elad Katzir avait été enlevé par le Jihad islamique dans le kibboutz Nir Oz lors de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. En décembre, le Jihad islamique a publié une vidéo de propagande montrant Katzir et un autre otage, Gadi Mozes, vivants. Il reste actuellement 133 otages retenus dans la bande de Gaza.

Samedi après-midi, l'armée israélienne a précisé qu'Elad Katzir a été assassiné par ses ravisseurs à la mi-janvier, peu de temps après que le Jihad islamique palestinien a publié une deuxième vidéo le montrant en captivité. M. Katzir a été enterré dans le camp de réfugiés de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, sur un site utilisé par les terroristes. Des informations sur la tombe ont été obtenues il y a environ une semaine, et la confirmation finale de l'emplacement a été reçue la nuit dernière. En l'espace de quelques heures, les troupes des commandos Maglan et Egoz ont atteint le site, exhumé le corps et l'ont ramené en Israël pour identification.

L'opération n'a fait aucun blessé et aucun combat n'a eu lieu sur le site même de la tombe, mais seulement dans la zone environnante.