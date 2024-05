L'otage Lior Rudaeff a été assassiné le 7 octobre, son corps est retenu à Gaza (kibboutz Nir Yitzhak)

Le kibboutz Nir Yitzhak annonce que Lior Rudaeff, 61 ans, présumé être un otage à Gaza depuis 7 mois, est décédé. La déclaration n'indique pas plus de détails, disant qu'ils seront transmis plus tard.

Le Forum des otages et des familles disparues a publié un communiqué indiquant que Lior Rudaeff a été tué le 7 octobre et que son corps a été enlevé par des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. L'ambulancier et infirmier bénévole s'était levé tôt le 7 octobre, se préparant à se rendre à moto au cratère de Ramon, lorsqu'il a reçu un appel de l'équipe d'urgence du kibboutz pour protéger la communauté. M. Rudaeff est allé se joindre au combat pour le kibboutz et a envoyé plus tard un message indiquant qu'il avait été blessé. Il a envoyé ses amitiés à sa femme, Yaffa, et à ses quatre enfants, et depuis lors, toute communication a été perdue.