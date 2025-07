L'une des dernières juives du Yémen rejoint Israël après la mort de son époux

Articles recommandés -

Badra Yossef a quitté le Yémen le mois dernier pour s'installer en Israël, marquant un nouveau chapitre dans l'exode de la communauté juive yéménite. Selon des sources locales, cette femme âgée a pris la décision de partir plus d'un an après le décès de son époux, Yehya Yossef, figure respectée de la communauté juive yéménite. Enterré au Yémen par des non juifs, il avait toujours refusé de quitter son pays natal malgré les difficultés croissantes.

Le couple vivait dans la région d'Arhab, au nord de la capitale Sanaa. Badra Yossef a finalement cédé aux pressions familiales et aux problèmes de santé qui se sont aggravés depuis son veuvage. Elle a transité par l'Éthiopie où l'attendaient des proches, avant de rejoindre Israël.

Le journaliste yéménite Ali Ibrahim al-Moshki, qui a rapporté cette information sur Facebook, souligne que le couple faisait partie de ces juifs yéménites "qui aimaient leur patrie et y ont vécu dans les bons comme les mauvais moments".

Cette émigration illustre la disparition progressive d'une communauté millénaire, réduite à quelques individus après des décennies d'instabilité politique et de persécutions.