L’Université de Tel Aviv décerne un doctorat honoris causa à la mère de l'ex-otage Matan Zangauker

L’Université de Tel Aviv a décidé d’attribuer un doctorat honoris causa à Einav Zangauker, mère du survivant de captivité Matan Zangauker, en reconnaissance de son engagement pour le retour des otages.

Dans sa décision, l’université a salué le « combat sans compromis, courageux et inspirant » mené par Einav pendant près de deux ans, aux côtés du siège des familles des personnes enlevées et du grand public, pour ramener en Israël toutes les personnes kidnappées, vivantes ou décédées.

« Il y a quelques semaines, avec le retour en Israël des vingt personnes encore en vie, Einav a pu serrer à nouveau son fils Matan dans ses bras, tout comme les autres familles des otages revenus des tunnels du Hamas, lors de l’une des journées les plus émouvantes qu’Israël ait connues depuis des années », indique le communiqué de l’université. « Mais le combat ne s’arrête pas là. Einav continue de travailler avec acharnement pour le retour en Israël des personnes enlevées décédées. »

L’université a souligné que la distinction reflète également « le désir ardent de voir revenir les otages décédés, notamment Hadar Goldin, fils de Leah et Simcha Goldin, professeur à l’université ».

Depuis le 7 octobre 2023, Einav Tsengauker est devenue pour beaucoup « un symbole de solidarité sociale, de la valeur sacrée de la vie, de l’unité et de la parentalité », conclut le communiqué.

La cérémonie aura lieu en mai 2026 sur le campus universitaire, à l’occasion de la prochaine assemblée générale annuelle du conseil d’administration, et devrait rassembler plus de mille personnes. Lors de cet événement, Steve Witkoff, l’un des artisans de l’accord ayant permis la libération des otages, recevra la médaille George Wise de l’université pour son rôle déterminant.