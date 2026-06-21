L'Université de Tel-Aviv en tête du classement israélien

L'Université de Tel-Aviv est désormais la première université d'Israël, selon le classement mondial QS World University Rankings 2027, publié par le cabinet britannique Quacquarelli Symonds (QS).

L'établissement se classe à la 208e place mondiale, devant l'Université hébraïque de Jérusalem, classée 218e, et le Technion – Institut israélien de technologie, qui occupe la 334e place.

Le classement QS, considéré comme l'un des principaux indicateurs internationaux de l'enseignement supérieur, a évalué cette année plus de 1.500 universités à travers le monde. Les trois premières places sont occupées par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'Université Stanford et l'Université d'Oxford.

Les universités sont évaluées selon plusieurs critères, notamment la qualité de la recherche, la réputation académique, la qualité de l'enseignement, l'insertion professionnelle des diplômés ainsi que leur rayonnement international.

L'Université de Tel-Aviv obtient son meilleur résultat dans l'indicateur des « citations par membre du corps enseignant », où elle se classe 29e au niveau mondial. Ce critère, qui représente 20 % de la note finale, mesure l'influence scientifique des chercheurs en fonction du nombre de citations de leurs publications par la communauté académique internationale.

Le classement QS s'appuie sur l'analyse de millions de publications scientifiques ainsi que sur des centaines de milliers d'enquêtes réalisées auprès d'universitaires et d'employeurs à travers le monde.

Ce résultat confirme la place de l'Université de Tel-Aviv parmi les établissements de recherche les plus performants d'Israël et renforce sa visibilité sur la scène académique internationale.